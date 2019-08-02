Бишкек, , 12:09 — REGNUM

За последние десять лет в Киргизию от трудовых мигрантов поступило свыше $19 млрд (1 трлн 212,8 млрд рублей). Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 августа, на первом заседании совета по связям с соотечественниками за рубежом.

«Для сравнения скажу, что в тот же десятилетний период объем экспорта всей страны составил $18 млрд (1 трлн 149 млрд рублей). А объем поступивших в страну иностранных инвестиций составил всего $8,3 млрд (529,8 млрд рублей). Другими словами, вклад наших мигрантов превышает объем нашего экспорта и прямых инвестиций», — отметил он.

По словам главы государства, перечисленные мигрантами деньги становятся импульсом для развития сельскохозяйственной, строительной, финансовой, швейной и транспортной отраслей экономики, а также сферы связи, торговли и услуг.

Также он акцентировал внимание на том, что по итогам 2018 года в республике при поддержке трудовых мигрантов создано 153 различных фонда, в которых накоплено около 2 млрд сомов (1,8 млрд рублей).

«Уверен, что этот опыт будет продолжен, и вы продолжите оказывать помощь развитию своей малой родины», — подытожил президент Жээнбеков.