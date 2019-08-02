Брянск, , 11:58 — REGNUM

Двум начальникам участков предприятия «Брянсккоммунэнерго» вменили ответственность за холодные батареи. Должностные лица не обеспечили жителям нескольких многоэтажек комфортного теплового режима в период отопительного сезона. Прокуратура Брянска после проверки возбудила 16 административных дел, сообщили 2 августа в региональном надзорном ведомстве.

На холод в квартирах жаловались управляющие компании Бежицкого и Володарского района Брянска. Как показала прокурорская проверка, 16 котельных, расположенных на территории этих районов, не обеспечили поставку тепловой энергии в соответствии с нормативной температурой. Несколько многоэтажек не получили должного тепла, температура теплоносителя была занижена на 10−15 градусов. В отношении начальника Володарского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» возбуждены два дела об административном правонарушении, ему объявлено предупреждение. В отношении начальника Бежицкого участка — 14 дел по этой же статье, он оштрафован на 7 тыс. рублей.

Прокуратура также в связи с выявленными нарушениями внесла представление в адрес директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области.