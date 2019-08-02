Чебоксары, , 11:51 — REGNUM

Чувашское УФАС определилось с размером штрафа по делу о сговоре на торгах по поставке медицинских изделий. Частной компании назначено более 6,3 млн рублей штрафа, дело в отношении другого участника будет рассмотрено 16 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольной службы Чувашии.

В центре внимания оказались два общества — «АМК» из Чебоксар и «Инсайт» из Казани. По итогам внеплановой проверки УФАС выявило признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»).

«Общества заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на семи торгах в 2016—2017 годах. Открытые аукционы на рынке поставки медицинских изделий и расходных материалов к ним, включая программное обеспечение, завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта», — считают в УФАС, отметив, что при подаче заявок и ценовых предложений общества «использовали единую инфраструктуру».

По данным антимонопольщиков, цены контракта в подобных аукционах снижались «от 0,5% до 1,5%».

УФАС Чувашии за сговор на торгах привлекло компанию «Инсайт» к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 301 389 рублей. 16 августа будет рассмотрено административное дело в отношении второго участника сговора на торгах.

Напомним, ранее антимонопольный скандал в сфере здравоохранения разразился в Нижегородской области. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно о том, что Фонд по борьбе с коррупцией выявил, а затем профильная комиссия Нижегородского УФАС подтвердила, что две компании, которые осуществляли в 2016—2017 годах поставки медоборудования и расходных материалов по госконтрактам для 19 медицинских учреждений, признаны участниками картельного сговора. Снижение начальной цены госконтракта, по данным УФАС, составляло не более 2% и создавало видимость конкуренции.

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