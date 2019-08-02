Южно-Сахалинск, , 11:51 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа в Южно-Сахалинске 2 августа поручил кабинету министров рассмотреть предложение врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко об «обнулении» налогов для бизнеса на Курильских островах. Стенограмма совещания приводится на официальном сайте правительства РФ.

«Инициатива по обнулению налогов на Курилах интересная. Нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах. Они имеют особое значение для нашей страны, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Я не предвосхищаю результаты, давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в этом регионе — Сахалинской области и на Курильских островах».

По сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, инициатива «обнулить» федеральные и региональные налоги для предпринимателей на Курилах прорабатывается Валерием Лимаренко совместно с вице-премьером, полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. «Обнуление налогов позволит привлечь инвесторов, создать множество высокооплачиваемых рабочих мест и дать толчок развитию островов», — отметил Валерий Лимаренко.

Рассказывая об итогах совещания своим подписчикам в социальных сетях, Лимаренко заявил, что Курилы — особая территория не только для Сахалинской области, но и всей страны. По его словам, обнуление федеральных и региональных налогов «станет мощнейшим импульсом для привлечения инвесторов и развития островов в целом, принесет новые рабочие места, благоприятно скажется на туризме».

«Дмитрий Анатольевич обещал эту идею рассмотреть и провести специальное совещание, отметив ее перспективу, а также согласился с тем, что для активизации бизнеса на Курилах необходим специальный инструмент — вопрос давно назрел. Теперь будем готовить конкретное предложение для Правительства РФ», — сообщил Валерий Лимаренко.

https://www.instagram.com/p/B0pcDb-nsuG/

Напомним, что в мае премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ ТОСЭР «Курилы». В неё включены ещё 14 новых земельных участков на Шикотане и Парамушире, на которых будут реализованы инвестпроекты по судоремонту, туризму, строительству и рыбопереработке. Планируется создание не менее 700 новых рабочих мест. Прогнозируемый объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2026 года — 5,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 1−2 августа работал в Сахалинской области. Он, в частности, посетил Курилы, где побывал на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный» и термальном комплексе «Жаркие воды» — региональные власти намерены активно развивать водолечение и бальнеотерапию на Курилах.

Подводя итоги визита, Медведев заявил о значительных заметных изменениях, произошедших на Курильских островах за последнее время. «Когда я первый раз сюда попал, здесь стояли бараки и жизнь была в худшем состоянии, чем в советский период, а тогда она тоже была довольно сложная. Сейчас здесь асфальтированные дороги, строятся новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия — вот одно из них, например, здесь находится, занимается рыбным промыслом. Поэтому изменения налицо», — сказал премьер-министр.