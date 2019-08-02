Сызрань, Самарская область, , 11:48 — REGNUM

АО «Тяжмаш» планирует поставить Навоийскому горно-металлургическому комбинату шесть рудоразмольных мельниц в комплекте с синхронными электродвигателями. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе АО «Тяжмаш».

В компании уточнили, что государственное предприятие «Навоийский ГМК» получит шесть мельниц ММС-9000×3000 в рамках контракта, подписанного в июне 2019 года.

Отмечается, что новое оборудование будет установлено в корпусе обогатительной фабрики и на осваиваемом Ауминзо-Амантайском месторождении. В компании добавили, что сотрудничество АО «Тяжмаш» и ГП «Навоийский ГМК» началось с 1961 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о строительстве горно-металлургического комплекса на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак. Объект планируется построить в 2024 году.

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