Москва, , 11:39 — REGNUM

Председатель комиссии московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Индонезии Александр Попов заявил, что сведения, необходимые для расширения делового сотрудничества между Индонезией и Россией, неполные, так что огромный потенциал двустороннего сотрудничества ещё не раскрыт, сообщает индонезийское информационное агентство Antaranews.

«Торговый оборот между странами в размере пяти миллиардов долларов США в год ещё не достигнут, большой потенциал ещё не может быть использован», — заявил Александр Попов в кулуарах индонезийско-российского бизнес-форума в Москве.

«Индонезия покупает много нефти у других стран. Не у России», — отметил он, добавив, что развитие отношений в сфере нефтяного бизнеса увеличит объем двусторонней торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отеле The Ritz-Carlton в Москве 1 августа прошел третий по счету индонезийско-российский бизнес-форум, в котором приняли участие предприниматели из обеих стран.

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