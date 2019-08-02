Обнинск, Калужская область, , 11:36 — REGNUM

Высокопрочное электрообогревемое остекление производства Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области установлено в кабинах машинистов РА новых рельсовых автобусов. Об этом 2 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Комплект изделий конструкционной оптики для кабины машиниста РА 3 состоит из лобового и боковых стекол. Оригинальным является лобовое остекление. Созданный специалистами «Технологии» высокопрочный панорамный триплекс длиной 2,3 метра, высотой 1,5 метра выполнен из листового силикатного стекла и имеет максимально увеличенную зону обзора машиниста. Наличие электрообогрева дает возможность комфортно и безопасно эксплуатировать технику в любых климатических условиях. Данная продукция сертифицирована на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ЕАЭС. Также для комплектации РА 3 предприятие из Обнинска поставила стекла прожекторов и буферных фонарей.

«В настоящее время мы готовы начать серийные поставки остекления для кабин машинистов инновационного газотепловоза и новой модели российского грузового магистрального тепловоза. Эта продукция уже внесена в реестр поставщиков для предприятий железнодорожной отрасли», — сказал Андрей Силкин.

Рельсовый автобус РА 3 — новейшая разработка компании «Трансмашхолдинг» («Метровагонмаш»). Техника может использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. РА 3 обладает увеличенной на 20% по сравнению с предшественниками конструкционной скоростью, которая составляет 120 км/ч. Первые три рейсовых автобуса в ближайшее время приступят к перевозке пассажиров на острове Сахалин.