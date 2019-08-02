Москва, , 11:22 — REGNUM

Новое производство комплектующих к артиллерийским выстрелам планирует создать Машиностроительный завод «Штамп» им Б.Л. Ванникова (входит в «Техмаш»). Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В настоящее время на предприятии приступили разработке проектно-сметной документации для нового здания и обновления действующего производства. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

«Реализация проекта позволит предприятию освоить производство новых видов звеньев, кассет, цепей к артиллерийским выстрелам различного калибра и значительно уменьшить накладные расходы за счет логистики и потерь от брака», — пояснил генеральный директор Машзавода «Штамп» Виктор Рац.

Добавим, завод «Штамп» (Тула) — единственный в России производитель звеньев патронных лент к артиллерийским выстрелам калибра 23, 30, 40 мм.

Читайте также: Российский производитель боеголовок отчитался об успехе в выпуске самоваров