Сеул, , 11:23 — REGNUM

В июне 2019 года сумма средств, потраченная жителями ЮЖной Кореи на онлайн покупки, превысила 10 трлн вон (~$8,32 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года жители страны потратили на интернет покупки 10,56 трлн вон (~$8,79 млрд), что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что самый высокий показатель потраченных средств был зафиксирован в мае 2019 года. В мае жители страны потратили на онлайн покупки 11,26 трлн вон (~$9,37 млрд).

85,5% транзакций пришлось на расходы в местах общественного питания и на доставку еды, 26,5% — на покупку продуктов питания и напитков, 25,8% — на покупку электроники и бытовой техники.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 6,84 трлн вон (~$5,69 млрд), что на 25,6% больше по сравнению с июнем 2018 года.

Известно, что на долю транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, пришлось 64,8%, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале 2019 года жители Южной Кореи потратили на онлайн покупки 32,43 трлн вон (~$27 млрд), что на 18% больше, чем во втором квартале 2018 года. Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, также увеличилась на 25,2%, до 20,68 трлн вон (~$17,22 млрд).