Пермь, 2 августа 2019, 11:18 — REGNUM
В Перми решают судьбу троллейбусов, которые остались после ликвидации парка электротранспорта. Как сообщает издание «Коммерсантъ», чиновники мэрии намерены рекомендовать МУП «Пермгорэлектротранс» реализовать старые машины на открытом аукционе.
До совершения сделки необходимо провести оценку стоимости машин.
Напомним, 1 мая 2019 года в Перми началась поэтапная ликвидация парка троллейбусов. Процесс завершился в конце июня.
В муниципалитете ставку сделали на трамваи и автобусы. По официальным данным, основной причиной ликвидации троллейбусов стала экономическая составляющая — низкий пассажиропоток.
Стоит отметить, ранее информресурсы сообщали, что часть троллейбусов планируется безвозмездно передать в Березники.
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