Пермь, , 11:04 — REGNUM

В Пермском крае планируют взять в аренду 98 автомобилей скорой медпомощи. Объявлено 11 аукционов, итоги которых подведут в начале сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Прикммья.

Скорая помощь (сс) AKuptsova

Общая начальная цена лотов составляет 545,5 млн рублей. Автомобили предназначаются для станций скорой помощи Перми, Пермского и Добрянского муниципальных районов.

Согласно техническому заданию, автомобили должны быть исправны, а срок их эксплуатации должен составлять не более пяти лет. Оказание услуг запрашивается на период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2021 года.

Чиновники положительно оценивают практику привлечения бизнеса через услугу аутсорсинга и используют ее уже несколько лет.