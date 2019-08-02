Симферополь, , 11:04 — REGNUM

Власти Крыма вывели из «чёрного списка» несколько крупных строительных объектов. Об этом на своей странице в Facebook 2 августа сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

«В рамках заседания XXII Архитектурно-градостроительного совета одобрили исключение двух объектов капстроительства в Ялте из перечня объектов, по которым принято решение о запрете осуществления работ до проверки разрешительной документации АГС РК, на основании распоряжения главы республики. Ещё по двум — проект апарт-отеля, планируемого к строительству в пгт Гурзуф, г. Ялты и концепция развития прибрежной территории муниципального образования городской округ Алушта — было принято решение о доработке и рассмотрении на дальнейших заседаниях АГС», — написал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство РК инициировало изменения в федеральный закон, позволяющие аннулировать украинское право собственности на землю в заповедниках и прибрежных зонах. Помимо этого, руководитель региона Сергей Аксёнов предложил ввести уголовную ответственность за незаконное строительство.

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