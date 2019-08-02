Курган, , 11:00 — REGNUM

Власти Курганской области возьмут коммерческий кредит в Сбербанке в размере 5 млрд рублей для покрытия дефицита регионального бюджета. Это единственное финансово-кредитное учреждение, подавшее заявку на аукцион, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Заявка была на пять займов в сумме 1 миллиард рублей сроком кредитования на 3 года.

Отметим, что объём госдолга Курганской области на сегодня составляет 16,5 млрд рублей. К ноябрю 2019 года регион, согласно информации на сайте финансового управления, должен погасить три коммерческих кредита на сумму 1,5 млрд рублей и пять бюджетных кредитов на общую сумму около 430 млн рублей.

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