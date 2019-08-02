Шанхай, Китай, , 10:32 — REGNUM

Объем продаж в сфере игровой индустрии Китая вырос до 114 млрд юаней (почти $16,5 млрд) за первую половину 2019 года, что на 8,6% больше того же периода 2018 года, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Соответствующий доклад был выпущен в Шанхае за день предстоящей Китайской выставке и конференции цифровых развлечений (ChinaJoy). С января по июнь число игроков в Китае превысило 640 млн, что на 5,9% относительного аналогичного периода 2018 года, говорится в докладе, а также отмечается, что игроками является почти 80% интернет-сообщества страны.

Игры, разработанные самостоятельно китайскими компаниями, при этом, добиваются заметных результатах и на иностранных рынках, принеся продажи в размере $5,57 млрд, что на 20,2% больше, чем годом ранее. Всего же за 2018 год игровая индустрия принесла выручку в размере 214,4 млрд юаней.

Отметим, что 17-я ChinaJoy пройдет со 2 по 5 августа в Шанхае. Она соберет вместе почти 300 мировых цифровых корпорации в области развлечений, которые представят свои новые продукты и технологии. Кроме того, во время мероприятия пройдут соревнования по киберспорту.