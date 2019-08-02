Москва, , 10:26 — REGNUM

Объём выращивания рыбы и морепродуктов в России по итогам первого полугодия 2019 года, по предварительным данным, составил 142,84 тыс. тонн, что на 59% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Росрыболовства.

«Динамика производства во многом связана с распределением на аукционах для инвесторов новых участков под аква‑ и марикультуру, которое началось три года назад России после вступления в силу закона об аквакультуре, а также благодаря мер господдержки отрасли», — пояснили в ведомстве.

Самый значительный рост производства произошёл в Дальневосточном федеральном округе, где объем выращивания рыбы и морепродуктов увеличился почти в 3,7 раза — до 27,7 тыс. тонн. На 64%, до 38,9 тыс. тонн нарастили объем производства предприятия Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также вошел Северо-Кавказский федеральный округ, где объем производства аквакультуры увеличился на 58% — до 11,18 тыс. тонн.

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