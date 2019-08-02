Псков, , 10:25 — REGNUM

В детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове начались ремонтно-реставрационные работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, средства на эти цели в размере 140 млн рублей были выделены по решению президента РФ в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Из общей суммы 104 млн рублей направят на капитальный ремонт здания 1910 года постройки, на оставшиеся средства будут приобретены музыкальные инструменты и мебель.

В здании, построенном в стиле «модерн», в ходе ремонта обновят фасад, восстановят филенчатые двери и дубовый паркет, лепнину в интерьерах, отреставрируют кованые детали ограждения и хрустальные люстры. Планируется купить 16 пианино и четыре рояля.

Ремонтно-реставрационные работы завершатся в декабре 2019 года. На это время школа переехала в другие здания.

По данным пресс-службы Пскова, в особняке на улице Советской, 44, детская музыкальная школа размещается с 1950-х годов. До революции в этом доме был банк, с 1945 года — кинотеатр. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.