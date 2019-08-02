Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM

Специалисты Ижорского трубного завода (входит в «Северсталь») приступили к отгрузке труб для строительства участка «Ковыкта — Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщает пресс-служба предприятия.

Объём поставки включает 100 тыс. тонн труб диаметром 1420 мм из стали класса прочности К60. Также завод продолжает отгрузку продукции для проекта развития газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения в Северо-Западном регионе.

«Северсталь» и «Газпром» связывает многолетнее сотрудничество. Уверен, что изменения, инициированные в нашей компании, позволят нам стать еще более надежным партнером для «Газпрома», — отметил директор по работе с энергетическими компаниями «Северстали» Дмитрий Горошков.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год. Запуск «восточного» маршрута запланирован на 1 декабря текущего года, а заполнение газом намечено на третий квартал. Проект реализует компания «Газпром».

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