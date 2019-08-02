Белгород, , 10:02 — REGNUM

Специальные стилизованные лотки для продажи живой рыбы появятся в Белгороде. Они будут напоминать лодки. Постановление об утверждении типового решения внешнего вида нестационарного торгового объекта подписал 1 августа мэр города Юрий Галдун.

Стилизованные лотки выполнены в двух вариантах. Торговый объект может быть зафиксированным, где нос лодки образует крышу небольшого домика. Или передвижной вариант — небольшая тележка в виде усечённого судна.

Добавим, что на улицах Белгорода квас и лимонад на розлив продают только из ларьков в виде бочек.