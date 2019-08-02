Сеул, , 10:01 — REGNUM

К концу июля 2019 общий экспорт лука из Южной Кореи составил более 33 тыс. тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT).

Согласно опубликованным данным, к концу июля текущего года экспорт лука из страны составил 33 341 тонну, что в два раза больше первоначальной экспортной цели.

Известно, что в 2019 году в Южной Корее зафиксировали самый большой экспорт травянистого растения. Ранее, самый большой объем экспорта лука был зафиксирован в 2014 году. Тогда экспорт лука составил 24 тыс. тонн.

По словам представителей aT, более 90% экспорта пришлось на Тайвань. Кроме того, объем экспорта во Вьетнам, Малайзию, Таиланд, Китай, США и Сингапур увеличился на 33%.

Известно, что компания намерена продвигать сельскохозяйственную продукцию (лук, чеснок, паприку) на продуктовой выставке HKTDC Food EXPO, которая пройдет в Гонконге с 15 по 17 августа.