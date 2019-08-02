Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM

В Екатеринбурге представят и обсудят транспортную систему, позволяющую городам существовать без пробок на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в PR-группе международного форума 100+ Forum Russia.

Глава компании «Mobility in Chain» Федерико Паролотто представит своё видение транспортной системы для «идеального города». Модель предполагает активное использование удобного общественного транспорта. Главной особенностью своей системы эксперт видит «близость разных пространств» в черте города.

На мероприятии будут представлены различные решения, которые применялись и применяются в городах всего мира для оптимизации транспортной инфраструктуры, а также технологии будущего, которые позволят улучшить ситуацию на дорогах.

Напомним, в прошлом году на форуме 100+ Forum Russia архитектор Борис Бернаскони предположил, что будущее мировых городов заключается в идее «совместного коммунального проживания». Поэтому, считает эксперт, на планете вновь будет востребован советский опыт.

Читайте ранее в этом сюжете: Архитектор: Советский опыт коллективного проживания будет востребован