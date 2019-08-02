Калуга, , 09:52 — REGNUM

С 15 августа 2019 года авиакомпания Royal Flight продолжит полёты из Калуги в турецкую Анталью, сообщила 2 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель международного аэропорта «Калуга» Елена Галанова.

Cамолет (сс) Gellinger

По её словам, авиарейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Улететь в Анталью можно будет на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737−800, вместимостью до 189 пассажиров. В рамках весенне-летнего расписания, полётная программа по данному направлению запланирована до конца сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о продолжении полётов из Калуги в Турцию была достигнута на рабочей встречи губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и директора авиакомпании Royal Flight Бесики Квирквия.

https://regnum.ru/news/economy/2676777.html

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