Киев, , 09:47 — REGNUM

Власти Украины, пытаясь осуществить недостижимые для слабой экономики страны вещи, могут «доиграться». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший премьер-министр этой страны Юрий Еханоуров.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это беда, мы доиграемся. — сказал он — Они (другие страны), например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть».

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По его словам, киевским властям необходимо найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места. Ехануров также отметил, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в ошфорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил, что Украина, которая начинала в 1991 году с довольно модернизированной мощной экономикой, закончила через 27 лет как наибеднейшая страна в Европе. По словам парламентария, страну уничтожил бизнес на политике.

Такое положение дел явилось результатом «простого, но позорного правила, когда деньги делают политику, а политика снова делает деньги», пояснил он.

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