посёлок Новые Ляды, 2 августа 2019, 09:24 — REGNUM
В посёлке Новые Ляды Пермского края в 2020 году намерены ввести в строй новые канализационные сооружения. Источником их модернизации стали тарифы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Стоимость объекта составляет порядка 260 млн рублей. В перспективе очистка сточных вод не только поселка Новые Ляды, но и близко расположенных населенных пунктов. В процессе очистки будут использовать современные технологии с применением ультрафиолета и ультразвука.
В 2019 году, исходя из утверждённых тарифов, ресурсоснабжающие организации направят на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры порядка 2,6 млрд рублей.