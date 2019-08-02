посёлок Новые Ляды, , 09:24 — REGNUM

В посёлке Новые Ляды Пермского края в 2020 году намерены ввести в строй новые канализационные сооружения. Источником их модернизации стали тарифы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Стоимость объекта составляет порядка 260 млн рублей. В перспективе очистка сточных вод не только поселка Новые Ляды, но и близко расположенных населенных пунктов. В процессе очистки будут использовать современные технологии с применением ультрафиолета и ультразвука.

«Тарифы являются одним из основных источников модернизации коммунальной инфраструктуры, которая в конечном счёте влияет на качество коммунальных услуг для самих жителей», — сказал и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев.

В 2019 году, исходя из утверждённых тарифов, ресурсоснабжающие организации направят на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры порядка 2,6 млрд рублей.