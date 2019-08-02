Владивосток, , 09:25 — REGNUM

Дальневосточникам, желающим посетить курорты Крыма, придётся выложить за билеты туда и обратно от 65 тыс. рублей до 531 тыс. Корреспондент ИА REGNUMвыяснил, сколько стоит для жителей Дальнего Востока 3 августа перелёт в столицу Крыма Симферополь. Рекорды бьёт Камчатка — 500 тыс. рублей за билет туда и обратно.

Дорогостоящмй перелет Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из Владивостока до Симферополя минимальная цена за билеты туда и обратно, экономкласс с пересадками начинается с 65 тыс. рублей. Самый быстрый перелёт — от 118 до 221 тыс. рублей. Но и при этом время полёта 23 часа. А вот обратно практически всем дальневосточникам добираться до дома больше суток.

Из Хабаровска в Крым предлагают билеты от 68 тыс. до 186 тыс. рублей. Самый быстрый перелёт на отдых — от 94 тыс. до 361 тыс. рублей.

Петропавловск-Камчатский предлагает билеты от 106 тыс. рублей. Самый быстрый — от 191 тыс. до 531 тыс. рублей.

Из столицы Колымы также дорого выбираться на отдых в Крым. Можно купить билет и за 62 тыс., а быстрые от 129 до 464 тыс. рублей.

Южно-Сахалинск не особо отличается от соседей-дальневосточников: эконом перелёт в Крым — от 71 тыс., зато быстрый перелёт обойдётся от 129 тыс. до 261 тыс. рублей.

Из аэропорта Якутска до Симферополя билет в оба конца стоит от 70 тыс. Доступный, в сравнении с предыдущими регионами и быстрый — от 88 тыс. до 187 тыс. рублей.

Из Чукотского автономного округа можно выбраться в Крым, отдав за билеты от 136 тыс. до 189 тыс. рублей.

Пассажиры аэропорта в Благовещенске Амурской области заплатят за перелёт в Крым от 62 тыс. до 115 тыс. рублей.

А вот жителям Еврейской области совсем не повезло. В столице ЕАО Биробиджане нет аэропорта — до города нельзя добраться на самолёте. Но есть два аэропорта в 100 км. Например, в Новокуровке. Но онлайн узнать цену, да и возможность прямого рейса в Симферополь не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, одной из основных проблем для жителей Дальнего Востока по-прежнему остаётся удалённость от Центральной России и дороговизна авиабилетов. Многие предпочитают в этой связи отдыхать в азиатских странах, куда перелёт вместе с проживание в разы дешевле.

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