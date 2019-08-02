Бишкек, , 09:03 — REGNUM

Трудовые мигранты из Киргизии с 2009 по 2019 год перечислили на родину $19 млрд, что почти вдвое превышает объем прямых иностранных инвестиций в республику. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает 2 августа издание 24.kg.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, за последние десять лет объем экспорта из Киргизии составил $18 млрд, а сумма поступивших инвестиций — $8,3 млрд. Глава государства добавил, что денежные переводы мигрантов становятся импульсом для развития во многих отраслях экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года трудовые мигранты из Киргизии перечислили на родину $2,68 млрд, что на 8,2% больше, чем в 2017 году. Из России было отправлено $2,638 млрд.

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