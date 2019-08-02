Котельнич, , 09:01 — REGNUM

Арбитражный суд Кировской области 28 августа 2019 года начнёт рассматривать банкротный иск налоговой службы к муниципальному унитарному предприятию «Гостиничный комплекс города Котельнича». Основанием для подачи иска стала задолженность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан от управления Федеральной налоговой службы по Кировской области 4 июля 2019 года. Сумма исковых требований — 1 282 625,15 рубля.

Суд для уточнения некоторых вопросов запросил у администрации городского округа города Котельнича «выписку из реестра муниципальной собственности в отношении имущества, переданного муниципальному предприятию «Гостиничный комплекс города Котельнича» (ИНН 4 342 002 329, ОГРН 1 034 307 501 216) на праве хозяйственного ведения либо в пользование, а также первичные документы, подтверждающие передачу муниципального имущества указанному предприятию». Документы должны предоставить до 20 августа.

По данным ЕГРЮЛ, МУП создан управлением имущества и земельных ресурсов города 30 июня 1994 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с 30 мая 2018 года — Роман Веселков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нижегородском Боре местный налоговый орган также выступил истцом в деле о банкротстве МУП. Претензии появились к МУП городского округа Бор «Благоустройство», работающему в «мусорной» сфере. Иск пока оставлен без движения.

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