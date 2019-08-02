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Участники Пятой Всероссийской научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности эксплуатации распределительных электрических сетей» — ведущие электросетевые компании России — обсудили переход на единую техническую политику. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети».

Конференция проходила 2−3 июля 2019 года, и была посвящена вопросам по развитию и эксплуатации распределительных сетей среднего напряжения. Участниками мероприятия стали 300 человек, в том числе представители Минэнерго РФ, руководители и специалисты электросетевого комплекса страны (группы «Россети», крупных территориальных электросетевых компаний: АО «ЮРЭСК», АО «ОЭК», АО «Мособлэнерго», АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» (Казань) и другие). Кроме того, конференцию поддержали участием эксперты компаний нефтегазовой отрасли, учёные РАН, вузов, проектных организаций, представители компаний промышленного сектора — производители оборудования и материалов для электроэнергетики.

Отмечается, что одним из основных итогов обсуждения стала рекомендация «принять к исполнению разработанные компанией «Россети» концепцию «Цифровая трансформация 2030» и проект обновлённой редакции Единой технической политики в электросетевом комплексе».

Также в отрасли рекомендовано перейти к активной фазе реализации проектов «Цифровой РЭС», «Цифровой электромонтёр».

Добавим, что в этом году конференция получила статус выездной сессии Международного форума «Электрические сети», который традиционно пройдет в декабре 2019 года.

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