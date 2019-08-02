Самара, , 08:54 — REGNUM

Инвестиционный меморандум о реализации инвестиционного проекта по строительству экотехнопарка «Зелененький» подписали правительство Самарской области, администрация Волжского района и АО «Экостройресурс», сообщает 2 августа «Волжская коммуна».

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс будет осуществлять 100-процентную сортировку поступающих отходов, объем которых составит более 350 тыс. тонн в год. Комплекс будет перерабатывать бумагу, картон, стекло, алюминиевые и жестяные банки, черный металл, ПНД (полиэтилен низкого давления), ПВД (полиэтилен высокого давления), пластики 2D, пластики 3D, ПЭТФ-бутылки.

Окончание строительства высоконагружаемого полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса запланировано на декабрь 2022 год. Полигон, на котором будут работать более 150 человек, планируется разместить вблизи поселка «Зеленский» Самарской области.

«Он позволит максимально эффективно использовать отходы, вовлечь их в хозяйственный оборот, повысить уровень использования вторичного сырья и уменьшить объемы захоронения отходов, а также существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет применения современных технологических решений», — отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

По словам генерального директор АО «Экостройресурс» Сергея Елисеева, компания планирует вложить в строительство данного объекта более 1,5 млрд. рублей.

Напомним, что проект строительства экотехнопарка «Зелененький» реализуется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».