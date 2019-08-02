Симферополь, 2 августа 2019, 08:53 — REGNUM

Строители многоквартирного дома для детей-сирот в симферопольском микрорайоне Залесье приступили к благоустройству придомовой территории. Об этом 1 августа журналистам сообщил заместитель главы администрации города Якуб Зейтулаев.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885
Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Работы идут без отставания, по утвержденному графику. Уже начато планирование территории вокруг дома, на очереди — её благоустройство. Дом будет сдан в эксплуатацию своевременно», — отметил чиновник

Он также отметил, что одновременно продолжается отделка квартир и фасада здания, выполняются кровельные работы и монтаж инженерных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, строящийся дом рассчитан на 180 квартир, срок сдачи в эксплуатацию — декабрь 2019 года. Общая стоимость контракта составляет более 370 миллионов рублей. Заказчиком по производству строительно-монтажных работ является департамент капитального строительства администрации Симферополя.

По информации городских чиновников, сдача дома в Залесье позволит вдвое сократить очередь на жилье среди детей-сирот, которая сейчас состоит из 362 человек.

Об этом: В Симферополе обещают вдвое сократить очередь на жилье для детей-сирот