Симферополь, , 08:53 — REGNUM

Строители многоквартирного дома для детей-сирот в симферопольском микрорайоне Залесье приступили к благоустройству придомовой территории. Об этом 1 августа журналистам сообщил заместитель главы администрации города Якуб Зейтулаев.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Работы идут без отставания, по утвержденному графику. Уже начато планирование территории вокруг дома, на очереди — её благоустройство. Дом будет сдан в эксплуатацию своевременно», — отметил чиновник

Он также отметил, что одновременно продолжается отделка квартир и фасада здания, выполняются кровельные работы и монтаж инженерных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, строящийся дом рассчитан на 180 квартир, срок сдачи в эксплуатацию — декабрь 2019 года. Общая стоимость контракта составляет более 370 миллионов рублей. Заказчиком по производству строительно-монтажных работ является департамент капитального строительства администрации Симферополя.

По информации городских чиновников, сдача дома в Залесье позволит вдвое сократить очередь на жилье среди детей-сирот, которая сейчас состоит из 362 человек.

Об этом: В Симферополе обещают вдвое сократить очередь на жилье для детей-сирот