Сеул, , 08:56 — REGNUM

Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines ввела в эксплуатацию одну из улучшенных версий узкофлюзеляжного пассажирского реактивного самолета Airbus 321 Neo. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолет был доставлен в международный аэропорт Инчхона 31 июля прямиком с завода Airbus SE, расположенного в Гамбурге (Германия).

Основные улучшения данного самолета заключаются в установке новых двигателей, которые снизили расход топлива на 15%, эксплуатационные расходы на 8%, количество выбросов в воздух на ~10% и уменьшили уровень шума.

Как сообщили представители авиакомпании, с 9 августа данный самолет будет осуществлять рейсы на ближние и средние расстояния, в частности, в Тайбэй (Тайвань), Кларк (Филиппины), Нагоя (Япония).