Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM

Расселение из ветхого и аварийного жилья на Курилах должно быть доведено до конца. Об этом сегодня, 2 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе осмотра строительных объектов в селе Рейдово на острове Итуруп, передаёт ТАСС.

Ветхое жилье Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители региональных властей пояснили, что стоимость строительства новых жилых домов в селе Рейдово составляет 301,2 млн рублей. Предусмотрено строительство двух трехэтажных домов общей жилой площадью 3 тыс. 828 кв. метров.

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По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, вводимая жилая площадь сократит потребность в переселении из ветхого жилья в селе на 95%.

«Надо, чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получили современное и хорошее жильё», — поручил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что задача — в ближайшие 6−7 лет справиться с аварийным жильём на Сахалине полностью.

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