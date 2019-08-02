Курган, , 08:50 — REGNUM

В Курганской области в I квартале 2019 года номинальные денежные доходы выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составили 18 709 рублей на одного жителя региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, в I квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года снизились на 0,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в январе-мае 2019 года составила 29 045,9 рубля, что по сравнению с соответствующим периодом 2018 года более на 6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 0,9%.

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