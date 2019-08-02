Москва, , 08:42 — REGNUM

Включение русского языка в число официальных языков Мадридской и Гаагской систем регистрации в сфере патентного права будет поддержано белорусской стороной, заявил директор Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Владимир Рябоволов. Об этом сообщила пресс-служба Роспатента.

Обсуждение позиций патентных ведомств России и Белоруссии прошло накануне в Москве с участием главы Роспатента Григория Ивлиева. Присутствующий на встрече Рябоволов подтвердил, что Минск поддержит российские предложения на дипломатической конференции, посвящённой принятию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции. Она пройдёт 9 сентября 2019 года в столице Казахстана.

Отмечается, что вопрос принятия протокола усилит интеграционные процессы между экономиками России и Белоруссии — участников Европейско-Азиатского правового конгресса, станет серьезным стимулом для предпринимательского сообщества к выходу на рынки государств-соседей, обеспечит правовую охрану интеллектуальных прав предприятий обеих стран и сделает процедуру получения правовой защиты более комфортной.