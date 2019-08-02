Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM

Дмитрий Медведев поручил принять меры к полной ликвидации ветхого и аварийного жилья на Курильских островах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Медведев пообещал Сахалину поддержку в ликвидации аварийного жилья

На острове Итуруп Медведев ознакомился со строительством жилых домов в селе Рейдово. Стоимость объекта — 301,2 млн рублей. Строится два дома — в одном 18, в другом 21 квартира, общая площадь — 3 828 кв.метров.

Эти дома предусмотрены для переселения граждан из аварийного фонда. С вводом домов в эксплуатацию проблема аварийного жилья будет решена на 95%.

«Надо довести до конца всё это дело. Чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получил современное и хорошее жильё», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев находится с рабочей поездкой в Сахалинской области. В ходе встречи с врио губернатора региона Валерием Лимаренко он пообещал поддержку в ликвидации аварийного жилфонда, в частности — 180 тыс. кв. метров такого жилья в Охе.