Ульяновск, , 08:30 — REGNUM

В Ульяновской области растёт объем экспорта товаров местных производителей. Суммарный объём продукции, которая отправляется на внешние рынки, в текущем году вырос в четыре раза к аналогичному уровню прошлого года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По официальным данным, по итогам прошлого года объём внешней торговли Ульяновской области вырос до $1,5 млрд, из них прямой экспорт составил почти $800. Это на 15% больше показателей 2017 года. Доля несырьевого экспорта составляет 99,53%. Власти отмечают, что за последние пять лет объём экспорта вырос вдвое, за последние 15 лет — более чем в 4,5 раза.

В январе-апреле 2019 года основными партнерами местных производителей стали 64 страны, куда экспортировано продукции на $540 млн, прирост — более $383 млн.

В 2018 году экспорт осуществляли 140 ульяновских предприятий, из них более 20 впервые вышли на зарубежный рынок в прошлом году. Основные торговые партнёры — такие страны, как Азербайджан, Алжир, Белоруссия, Венгрия, Германия, Грузия, Египет, Ирландия, Иран, Казахстан, США, Узбекистан, Украина, Франция и Чехия. В эти страны экспортируются, как правило, автотехника, топливо, продукты неорганической химии, механическое оборудование, оптика, мебель, зерно, древесина и продукция деревообработки, неклассифицированные товары.

В рамках национальных проектов к 2024 году число экспортёров ульяновской продукции планируют удвоить, рост объёма экспорта услуг увеличить до $280 млн (по прогнозам, в 2019 году он составит порядка $210 млн), объём экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров предполагается нарастить до $750 млн.