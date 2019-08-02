Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM

Уровень инфляции в Казахстане по итогам января — июля 2019 года составил 2,8%. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период цены на продовольственные товары выросли на 6%, непродовольственные товары — на 2,4%, платные услуги — снизились на 0,7%. Уровень инфляции в годовом выражении составил 5,4%, в месячном — 0,2%.

С января по июль 2019 года стоимость пшена выросла на 43,9%, риса — на 15,7%, муки — на 15,4%. Стоимость огурцов сократилась на 56,2%, помидоров — на 28,7%, капусты — на 14,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,6%. Продукты сельского хозяйства за отчетный период подорожали на 7%.

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