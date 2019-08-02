Сеул, , 08:29 — REGNUM

Южнокорейская машиностроительная компания Hyundai Motor продолжает наращивать объем продаж на рынке США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, в июле 2019 года южнокорейская компания продала на рынке США 57 340 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что продажи компании растут на протяжении 12 месяцев подряд с августа 2018 года.

Как сообщили представители компании, 61% всех продаж пришлось на внедорожники. Продажи автомобилей модели Santa Fe выросли на 17%, Kona — на 53%, Ioniq — на 141%, Tucson — на 11%.

С другой стороны, компания KIA Motors за аналогичный период продала на рынке США 53 405 автомобилей, что на 0,6% больше, чем в июле 2018 года.

Известно, что продажи автомобиля модели Forte выросли на 21,5%, Sportage — на 22,3%, Rio — на 22,9%.