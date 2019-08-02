Красногорск, , 08:16 — REGNUM

Представители торгово-промышленной палаты (ТПП) Московской области представили предпринимателям из Казахстана инвестиционный потенциал российского региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

1 августа на площадке региональной ТПП состоялась встреча представителей фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, руководителей подмосковных предприятий с предпринимателями из Казахстана.

«После нашей встречи вы сможете не только найти новых партнеров, но и заинтересуетесь локализацией своих производств в Подмосковье», — сказал президент ТПП Московской области Игорь Куимов, обращаясь к казахстанским предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года министр финансов Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что в 2019 году правительство республики планирует направить 100 млрд тенге ($262 млн по курсу на 5 февраля 2019 года) на развитие проектов малого и среднего бизнеса.