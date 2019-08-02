Южно-Сахалинск, , 08:07 — REGNUM

О проблемных госзакупках, недобросовестных подрядчиках, потере денег и в общем по ситуации в стране в этой сфере, высказался премьер-министр Дмитрий Медведев в Южно-Сахалинске в ходе совещания, обсуждая развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дмитрий Медведев в очередной раз призвал разобраться с проблемными госзакупками, усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков. Ранее он давал подобное поручение.

Дмитрий Медведев «Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала».

Дмитрий Медведев проговорил, что в результате откровенных махинаций в сфере госзакупок, отменяются аукционы, теряются деньги, «а кто-то наслаждается этой ситуацией». Такое, по мнению премьер-министра, наблюдается по всей стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ находится на Сахалине второй день с рабочим визитом. Он провел ряд встреч с руководством и чиновниками области.