Оренбург, , 07:59 — REGNUM

В Оренбургской области на особом контроле находятся 52 проекта жилищного строительства, которые в настоящее время реализуются с привлечением средств дольщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметил и.о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, на рынке жилищного строительства с 1 июля 2019 года произошла тотальная перезагрузка, к ней строительная отрасль готовилась всё первое полугодие 2019 года. В закон о долевом строительстве внесены очередные изменения, которые направлены на введение безрисковых для граждан механизмов инвестирования в жилищное строительство и информационную открытость о застройщиках и их объектах. Переход на новые правила финансирования состоялся.

Добавим, в апреле 2019 года утвержден реестр проблемных объектов на территории Оренбуржья. Проблемными объектами долевого строительства являются многоквартирные дома, строительство которых не ведется более полугода или застройщики признаны банкротами. В реестре числится 13 объектов: девять — в Оренбургском районе, один — в Гае, два — в Оренбурге и один — в Бузулуке.