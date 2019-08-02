Казань, , 07:55 — REGNUM

В Татарии за первое полугодие 2019 года наблюдалось сокращение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, а также рост численности свиней и птицы. Татарстанстат обнародовал итоги развития сектора животноводства к началу июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во всех хозяйствах Татарии, включая население, к началу июля было 350,4 тыс. коров, что на 0,5% меньше, чем на тот же период 2018 года. Снижение отмечалось и по поголовью коз и овец — на 4,5%, до 382 тыс. голов. Численность свиней в целом в республике выросла на 2,7% — до 503,4 тыс. голов, а птицы на 10,4% — до 18 822,9 тыс. голов.

Отдельно на личные хозяйства приходилось почти 31% коров, 10,2% свиней, 84,2% овец и коз. По всем видам домашнего скота относительно того же периода наблюдалось уменьшение показателя — с 31,2%, 11% и 84,8% соответственно.

Фермеры и частные предприниматели держали 9,8% от общего числа крупного рогатого скота, 1,9% свиней, 10,8% овец и коз, 9,7% птицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Татарии отмечалось сокращение посевных площадей на 0,4% — на 12,9 тыс. га, до 2946 тыс. га. Также из-за неблагоприятных погодных условий произошла гибель озимых на площади 230 тыс. га. Подорожания кормов эксперты не прогнозируют из-за этого.

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