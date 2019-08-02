Москва, , 07:42 — REGNUM

В Москве 7 и 8 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 872-летию города, сообщает 2 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Тверская улица станет центром торжеств, там пройдут концерты, спектакли, интеллектуальные игры, мастер-классы и спортивные тренировки. На Тверской и соседней с ней улицах установят восемь спортобъектов, в том числе 35-метровый бассейн, скалодром и площадки для экстремальных видов спорта.

Для программы «Площадка возрождения» между крышами зданий натянут стропы, по которым будут ходить люди в фантастических скафандрах. Подобные трюки уже опробовали на фестивале «Путешествие в Рождество».

На площадке «Новая эра» будут обучать управлению фристайл-самокатом. Шоу-программа в исполнении профессиональных спортсменов на BMX и самокатах можно будет увидеть на площадке «Биг эйр».

Посещение всех площадок и аренда инвентаря для гостей праздника бесплатны.