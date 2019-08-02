Саратов, , 07:34 — REGNUM

Требования к срокам сдачи и качеству дорожных работ в текущем году ужесточены, сообщил губернатор Самарской области Валерий Радаев на заседании административного совета региона, 2 августа сообщает интернет-газета «Глас народа».

По словам губернатора, объем финансирования дорожной сферы Саратовской области в этом году является беспрецедентным и составляет 12 млрд рублей. Для сравнения: в 2012 году на дорожные работы было выделено чуть больше 1 млрд рублей.

«В этом году предстоит реконструировать и отремонтировать более 300 километров дорог по всей области. Сроки завершения предельно жесткие — сентябрь», — заявил он на заседании.

Валерий Радаев также отметил, что ужесточились требования к срокам сдачи и качеству выполненных работ. «Заслоном для любых, даже минимальных, проявлений брака станет многоуровневый контроль, в том числе со стороны муниципальной власти и общественности», — подытожил губернатор.

Напомним, что в 2019 году в Саратове стартовала государственная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой и проходят дорожные работы.