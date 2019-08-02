Москва, , 07:07 — REGNUM

Торги 1 августа открылись ростом по рублевым парам, поскольку рынок оставался под влиянием завершившегося заседания FOMC, на котором регулятор снизил ставку на 25 б.п. На американской сессии рублю удалось почти полностью отыграть дневные потери у иностранных валют, но он попал под мощное давление, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублю закрылись в минусе. Пара доллар/рубль выросла на 1,15%, до 64,35 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 71,33 руб., фунт/рубль — на 1,00%, до 78,11 руб.

1 августа президент США написал в твиттере, что с 1 сентября США введут дополнительные 10%-ные пошлины на китайскую продукцию в объеме $300 млрд. Он усилил давление после того, как группа американских переговорщиков завершила 31 июля возобновившиеся после трехмесячной паузы переговоры.

Американскую сторону представляли глава минфина Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Судя по его твиту переговоры провались. Трамп говорит, что Пекин пересмотрел условия соглашения.

Реакция на его твит была мгновенной — нефть и фондовые индексы погрузились в красную зону из-за бегства от рисков. На фоне сокращения аппетита инвесторов к риску увеличился спрос на безопасные активы (золото, франк, иена). Пара доллар/рубль повысилась до 64,39 руб. Нефть сорта Brent подешевела на 7%, до 60,01.

Сегодня, 2 августа, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 1,5%. Так как сейчас на рынок опять оказывает влияние геополитика, то неизвестно, как рынок отреагирует на рост нефтяных котировок на открытии. На рынке доллар торгуется по 64,30 руб.

По поводу ослабления рубля за последние два дня сейчас не стоит делать преждевременных выводов. Сегодня выходит важный показатель для американского рынка — отчет по рынку труда. Всё внимание на него.

Пауэлл 31 июля сказал, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть от макроданных. Отчет NFP является важным показателем для регулятора при принятии решения по ставкам. Сегодня без прогноза. Но есть склонность к коррекции до 63,75 руб.

Читайте также: Курс доллара превысил 64 рубля