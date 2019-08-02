Курган, 2 августа 2019, 07:58 — REGNUM
В Курганской области нарушены сроки перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Этапы и сроки внедрения в регионе «мусорной» реформы, ранее согласованные с Министерством природных ресурсов и экологии России, вовремя не исполняются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре Зауралья.
Напомним, в Курганской области по ряду причин внедрение новой системы по обращению с отходами было отложено до 1 января 2020 года. Прокуратурой региона установлено затягивание сроков исполнения пунктов намеченного плана.
В связи с этим директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области получил предостережение.
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