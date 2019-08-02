Челябинск, , 06:48 — REGNUM

В Челябинской области самой перегруженной является участок трассы М5 в направлении Башкирии. Об этом заявил глава областного управления автодорог Александр Лебедев.

По его словам, здесь интенсивность движения превышает 20 тыс. единиц транспорта. Расчётная скорость грузовиков составляет 90 км/час, но фактически летом она равняется 60 км/час, а зимой всего 40 км/час.

Лебедев отметил, что от Кропачёво до Башкирии участок будет расширен до четырёх полос. Работы закончат в 2024 году.

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