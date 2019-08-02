Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM

В 2019 году в Свердловской области городам Заречный, Лесной и Новоуральск выделят 450 млн рублей. Средства будут распределены в равных долях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информационной политики.

Финансирование состоится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и госкорпорацией Росатом. Выделенные средства пойдут на социально-экономическое развитие и инфраструктурные проекты.

Напомним, что основное соглашение о сотрудничестве между регионом и Росатомом заключено ещё в 2011 году. Условия договора предусматривают поддержку городов Свердловской области, в которых расположены предприятия государственной корпорации.

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