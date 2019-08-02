Челябинск, , 06:39 — REGNUM

В Челябинской области более 100 км. автодорог будут реконструированы к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос обсуждался на встрече врио губернатора Алексея Текслера и главы областного управления дорог Александра Лебедева. Речь шла о стратегии развития федеральных дорог.

Текслер констатировал очевидное — то, что по федеральным трассам проходит ключевой поток транспорта. Проблемы их развития и повышение качества ремонтных и строительных работ ранее были обсуждены с президентом Владимиром Путиным.

Возможно, на содержание и реконструкцию федеральных трасс, проходящих по Южному Уралу, выделят дополнительные средства. Это позволит закрыть остающиеся сейчас узкие места.

Речь в первую очередь идёт об участках трассы М5. Известно, что в 2020 году её начнут расширять в сторону Екатеринбурга. На отрезке 79−121 км. она будет наращена до четырёх полос.

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