Южно-Сахалинск, , 05:45 — REGNUM

Дмитрий Медведев пообещал сказать «пару слов» руководству «Аэрофлота» про необходимость вернуться на Сахалин. Обещание поговорить премьер дал врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко, в ответ на просьбу вернуть крупнейшего перевозчика в островной регион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Валерий Лимаренко озвучил одну из основных проблем островного региона — транспортную недоступность.

«У нас островной регион, авиация для нас — вопрос абсолютно принципиальный. Мы не можем пока решить вопрос перелета в Москву. У нас сегодня два рейса, и люди не могут либо вылететь с острова, либо прилететь. Нам нужен еще один самолет. Больше того — нам нужно, чтобы к нам вернулся «Аэрофлот». Принципиальная позиция», — сказал Валерий Лимаренко.

«Насчет «Аэрофлота», понимаете, у них, конечно, свои критерии, куда и как летать. Но раз вы с тапкой просьбой обращаетесь, естественно, я готов на эту тему пару слов руководству «Аэрофлота» сказать. Подготовьте мне записку, на тему дополнительного рейса, я обсужу это с руководителями авиакомпании «Аэрофлот», для того, чтобы они постарались восстановить рейс на Сахалин. Это требует определенного типа самолётов, и, естественно, у «Аэрофлота» своя политика в этой сфере. Но, я думаю, что какие-то дополнительные возможности здесь изыскать можно», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев находится в Южно-Сахалинске с рабочим визитом. Он уже обсудил с врио губернатора региона вопросы развития области. Медведев также посетит курильский остров Итуруп.