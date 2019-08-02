Кызыл, , 05:27 — REGNUM

В ходе реализации программы переселения из ветхого жилья в Республике Тува было потеряно почти 600 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава Счётной палаты России Сергей Степашин.

«Шишек мы набили, почти 600 млн рублей потеряли. Ряд подрядчиков оказались просто проходимцами, по которым были возбуждены уголовные дела», — сказал он, отметив о долгах перед людьми, которые должны быть переселены еще в 2018 году.

При этом благодаря программе, по его словам, в Туве появились «нормальные строительные компании», которые научились работать.

Это подтвердил и глава республики Шолбан Кара-оол, напомнивший, что они начинали выполнять программу с нулевой строительной базой. С тех пор в Туве появилась строительная база, которая по его словам, не только готова завершить выполнение старой программы, но и досрочно реализовать новую программу в рамках национальных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на доклад Минэкономики региона, одним из главных драйверов экономического роста Тувы стал строительный комплекс. Объёмы строительства в республике за первое полугодие 2019 года выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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